In einer Anordnung hat die Zentralbank Simbabwes am 27.06.2020 alle mobilen Zahlungsplattformen suspendiert.Zuvor hatten sich die Turbulenzen bereits angekündigt. Die Notenbank Simbabwes hatte am 23.06.2020 das System des festen Wechselkurses für den Simbabwe-Dollar beendet.Seit März 2020 galt eine Bindung an den US-Dollar im Verhältnis 25:1. Exporteure hatten bei der Regierung reklamiert, dass dies ihre Geschäfte beeinträchtige. So seien ihre Kosten auf der Basis des Schwarzmarkt-Wechselkurses zu kalkulieren, bei dem der Simbabwe-Dollar viel schwächer sei als der offizielle Wechselkurs. Dadurch seien die nominalen Kosten viel höher. Dagegen sei der offizielle Wechselkurs von 25: 1 viel zu stark und die Erlöse nominal viel zu niedrig, um die Kosten zu decken.

