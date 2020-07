Blue Ocean Robotics-Tochter GoBe Robots kündigt eine neue Generation ihrer klimafreundlichen Telepräsenzroboter an, die aufgrund der COVID-19-Pandemie eine erhebliche Nachfrage verzeichnen.

Mit den neuen GoBe Robots von Blue Ocean Robotics, die Reisen durch eine Remote-Präsenz ersetzen, können Sie die Erfahrung machen, dort zu sein, ohne tatsächlich dorthin zu reisen. Der Benutzer steuert den neuen Telepräsenz-Roboter aus der Ferne und erhält den intensiven Eindruck, dort zu sein, wo sich der Roboter befindet, da er Live-Videostreams von dem Ort des Geschehens empfängt, während sich der Roboter um es herum bewegt. Dies ermöglicht die Zusammenarbeit und Interaktion zwischen Menschen, unabhängig davon, wie weit sie voneinander entfernt sind. Mit der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie haben sich GoBe-Roboter auch schnell zu einem wirksamen Instrument entwickelt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, geschlossene Grenzen zu überwinden und gleichzeitig Reisebudgets, Arbeitszeiten und Reisezeiten zu reduzieren.

The new GoBe Robots telepresence robot is a remote-controlled mobile robot that allows communication through a 21.5-inch screen that reproduces the user's face in natural size. A zoomable 4K camera and a wide-angle front camera give the "robot pilot" a clear overview of the location the GoBe robot discovers. The new generation of GoBe Robots also stands out with an open system that creates even more applications and allows users to maximize the potential of the technology. For example, trade show organizers can give remote attendees the ability to book themselves directly into the telepresence robot and experience booths and events while engaging with exhibitors. (Photo: Business Wire)