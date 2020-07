=== *** 07:15 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1H, Baden-Baden 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q, London *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-1,3% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Vorstellung DIHK-Ausbildungsumfrage, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-4,7% gg Vj zuvor: -2,0% gg Vm/-4,5% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,7% zuvor: 7,3% *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +2.900.000 gg Vm zuvor: +2.509.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 12,4% zuvor: 13,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: -0,80% gg Vm zuvor: -0,97% gg Vm *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -53,00 Mrd USD zuvor: -49,41 Mrd USD *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.380.000 zuvor: 1.480.000 15:00 EU/EZB-Direktor Mersch, Teilnahme am Webinar des Salzburg Global Seminar *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: +8,7% gg Vm zuvor: -13,0% gg Vm *** 16:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, gemeinsame PK nach Videokonferenz (15:00) mit dem Kollegium der EU-Kommission zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, Berlin 19:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme (per Videokonferenz) am Berliner Ökonomen-Gesprächskreis - DE/Bundesaußenminister Maas, Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu zur Corona-Lage, Berlin - Verkürzter Börsenhandel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

