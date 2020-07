Der Industrieversicherer Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) ist das große Sorgenkind der Allianz Gruppe. Im letzten Geschäftsjahr verursachte die Sparte einen operativen Verlust von 284 Millionen Euro - und wegen der Coronakrise sieht es auch für 2020 nicht gut aus. Der neue Chef Joachim Müller, seit Dezember im Amt, will die AGCS mit einem umfassenden Umbauprogramm namens "New AGCS" aus den roten Zahlen holen und die Marktführerschaft in der Unternehmens- und Spezialversicherung zurückgewinnen.Die ...

