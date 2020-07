Mit leichten Aufschlägen ist die Wall Street am Mittwoch in den Handel gestartet.Der Dow Jones begint den Mittwochshandel um 0,26 Prozent höher bei 25.879,38 Punkten.Am Vortag war an der Wall Street das stärkste Quartal seit 1998 mit Aufschlägen von 17 Prozent im Dow Jones-Index und von 30 Prozent im NASDAQ Composite zu Ende gegangen. Die rasante Erholung folgte auf dem massiven Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie.Die Pandemie und ihre Folgen für die Weltwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...