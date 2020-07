RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 17 / 2020) mit DERICHS u KONERTZDGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 17 / 2020) mit DERICHS u KONERTZ01.07.2020 / 15:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.01. Juli 2020RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 17 / 2020) mit DERICHS u KONERTZStuttgart, Deutschland 01. Juli 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines MTWO Phase-II-Auftrags mit der DERICHS u KONERTZ GmbH u Co. KG bekannt.DERICHS u KONERTZ ist eine im Rheinland tätige Unternehmensgruppe der Bau- und Immobilienbranche. Seit mehr als neun Jahrzehnten steht das Unternehmen für eine erfolgreiche Verbindung von traditionellem Bauhandwerk, technischer Innovation und partnerschaftlichem Dienstleistungsverständnis. In den Geschäftsfeldern Projektentwicklung, Schlüsselfertigbau und Projektmanagement bildet die Unternehmensgruppe heute den gesamten Immobilien-Zyklus ab. Als Familienunternehmen in vierter Generation verfügt die Gruppe über umfangreiche Erfahrung im Baugewerbe. Aufgrund der wachsenden Komplexität von Kunden-Anforderungen werden stetig neue innovative Lösungen entwickelt, um die Zukunft der Bau- und Immobilienwirtschaft mitzugestalten.Dieter Laskowski, Geschäftsführer der DERICHS u KONERTZ GmbH u Co. KG: "Digitaler Fortschritt erfordert Umdenken, auch in der Baubranche. Mit RIB haben wir einen kompetenten Partner an unserer Seite, den wir bereits aus langjähriger, stets professioneller Zusammenarbeit kennen. Wir sind überzeugt, dass uns die Einführung von iTWO als ganzheitliche Lösung zielführend im kompletten Workflow unterstützen wird. So ist es uns möglich, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Bau- und Immobilien-Branche, unser Unternehmen digital weiterzuentwickeln. Für uns eine weitere wichtige Entscheidung mit Blick auf die Zukunft."Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Die DERICHS u KONERTZ GmbH u Co. KG setzt auf die iTWO-Plattform, um relevante Kernprozesse in der Kalkulation, Projektplanung und Bauausführung digital abzubilden sowie unternehmensweit zu vereinheitlichen. Die Anwender erhalten unter anderem eine voll integrierte Software für das Rechnungswesen, für das effizientere Planen Ihrer Ressourcen sowie eine App, um auf der Baustelle mobil arbeiten zu können. DERICHS u KONERTZ hat sich für den Betrieb der iTWO-Plattform in der Microsoft-Azure-Cloud entschieden und erhält damit eine innovative Lösung, die eine konsequente Integration der virtuellen und physischen Bauprozesse ermöglicht. Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und auf weitere Jahre intensiver und erfolgreicher Zusammenarbeit."Über die RIB GruppeDie RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.01.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1083691Ende der Mitteilung DGAP News-Service1083691 01.07.2020