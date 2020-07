Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das zweite Quartal ist vorbei. Die Wall Street hat dabei die beste Performance seit Jahrzehnten hingelegt. Der Start ins neue Quartal scheint erst einmal zu misslingen. Der Dow Jones rutschte vorbörslich zeitweise bis zu 300 Punkten ins Minus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Intuitive Surgical, Facebook, Beyond Meat, JD.com und Nio. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.