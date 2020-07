FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) muss die Spitze ihrer Kommunikationsabteilung neu besetzen: Chefsprecherin Christine Graeff wird die Notenbank mit Sitz in Frankfurt Ende September verlassen. Die 47-Jährige fängt zum 1. Januar 2021 als Kommunikationschefin bei der Großbank Credit Suisse an, wie die EZB am Mittwoch mitteilte. Um den Übergang entsprechend der EZB-Ethikregeln zu gestalten, sei Graeff "mit sofortiger Wirkung von allen Verantwortlichkeiten entbunden" worden, die ihr Einblick in die Geldpolitik oder die Belange der EZB-Bankenaufsicht geben.



Graeff hatte zum 1. Januar 2013 die seinerzeit neu geschaffene Abteilung "Kommunikation und Sprachdienste" bei der EZB übernommen und somit den vormaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi fast während dessen gesamter achtjähriger Amtszeit kommunikativ begleitet. Seit dem 1. November 2019 führt die Französin Christine Lagarde die Notenbank./ben/DP/jha

