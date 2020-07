Baden-Baden (ots) - Dreharbeiten zu neuer Staffel der Koch-Doku finden aktuell statt / Ausstrahlung ab Montag, 24. August 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenDie Dreharbeiten für die inzwischen zwölfte Staffel der beliebten Koch-Doku "Lecker aufs Land" haben gestartet, dieses Mal unter dem Motto "Die Überraschungskiste". Aufgrund der Corona-Pandemie können sich die sechs Landfrauen nicht gegenseitig besuchen. Deshalb bekommen sie von den anderen Teilnehmern eine Kiste samt Menü und anderer Kleinigkeiten zugeschickt. Aus welcher lässt sich das leckerste Erlebnis zaubern? Zu sehen sind die neuen Folgen ab dem 24. August, immer montags um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen."Lecker aufs Land, die Überraschungskiste"Auch 2020 laden sich sechs Landfrauen aus dem Südwesten gegenseitig zum Essen ein. Wegen der Corona-Pandemie können sie nicht gemeinsam in den Oldtimerbus "Willi" steigen und sich besuchen. Deshalb wird ihnen das Essen zugeliefert - in der Überraschungskiste. Hannah Braß aus der Vulkaneifel, Petra Rapp aus Esslingen, Ina Fischer aus dem Westerwald, Stephanie Fröhlich von der Schwäbischen Alb, Sarah Alberts aus der Westpfalz und Nadine Weber aus der Ortenau sind die Gastgeberinnen in der neuen Staffel der beliebten Kochdoku. Gemeinsam mit ihren Familien kochen sie und schicken das Menu und einiges mehr zu ihren Gästen, welche die Überraschungskiste bewerten. Man darf gespannt sein, wem Busfahrer Andreas am Ende den Preis überreicht.Beliebte SWR Doku-Reihe"Lecker aufs Land" ist eine beliebte Doku-Reihen im SWR Fernsehen. Seit 2011 wird jedes Jahr eine neue Staffel im Sommerprogramm ausgestrahlt. Darüber hinaus entstehen weitere Specials und Staffeln zu unterschiedlichen Themen. Produziert wird "Lecker aufs Land" von Moviepool und Megaherz im Auftrag des SWR. Producer der Reihe ist Christoph Hoppstädter. Die Redaktion im SWR hat das Kinder- und Familienprogramm.Sendung:"Lecker aufs Land", Sendestart am Montag, 24. August 2020, um 20:15 Uhr, SWR FernsehenOnline First "Lecker aufs Land" jeweils am Vortag der Ausstrahlung ab 16 Uhr.Fotos über www.ARD-Foto.deInfos und Rezepte unter SWR.de/lecker-aufs-landWeitere Informationen unter: http://swr.li/lecker-aufs-land-neue-staffelPressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929-22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4640199