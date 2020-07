SAF-HOLLAND SE schließt Sitzverlegung nach Deutschland abDGAP-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Sonstiges SAF-HOLLAND SE schließt Sitzverlegung nach Deutschland ab01.07.2020 / 16:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SAF-HOLLAND SE schließt Sitzverlegung nach Deutschland ab- Neuer Unternehmenssitz: Bessenbach- Wechsel zu einem dualistischen Leitungsmodell vollzogen- Umstellung von Nennbetragsaktien auf Stückaktien- Erste Meldeschwelle für Stimmrechtsmitteilungen nunmehr bei 3 Prozent- Neue ISIN DE000SAFH001 mit hohem WiedererkennungswertBessenbach, 1. Juli 2020. Die SAF-HOLLAND SE hat mit der heutigen Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg die Sitzverlegung von Luxemburg nach Bessenbach rechtswirksam vollzogen. Damit tritt auch die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2020 beschlossene Neufassung der Satzung in Kraft. Die Organisationsverfassung der Gesellschaft folgt danach dem dualistischen System und umfasst den Vorstand als Leitungsorgan, den Aufsichtsrat als Aufsichtsorgan und die Hauptversammlung. Außerdem wurden die Aktien der SAF-HOLLAND SE durch die Neufassung der Satzung von Nennbetragsaktien auf Stückaktien umgestellt.Der Vorstand der SAF-HOLLAND SE besteht zunächst aus Alexander Geis (Vorsitzender des Vorstands und kommissarischer Finanzvorstand) und Dr. André Philipp (Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer). Am 1. September 2020 wird Inka Koljonen das Amt des Finanzvorstands übernehmen. Dem Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE gehören die bisherigen Mitglieder des Board of Directors Ingrid Jägering, Dr. Martin Kleinschmitt, Martina Merz und Carsten Reinhardt an. Neu in das Aufsichtsgremium wurde der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Webasto SE, Matthias Arleth, berufen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind für 4 Jahre gewählt."Mit der Sitzverlegung nach Deutschland haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung der SAF-HOLLAND SE erreicht", sagt Alexander Geis, Vorsitzender des Vorstands der SAF-HOLLAND SE und ergänzt: "Abschließend werden wir uns jetzt mit der Vereinfachung der rechtlichen Konzernstruktur beschäftigen."Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt infolge der beschlossenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 45.394.302,00 Euro und ist in 45.394.302 Stückaktien eingeteilt. Die Satzung ermächtigt den Vorstand - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - das Grundkapital bis Mai 2025 um bis zu insgesamt 50 Prozent zu erhöhen. Neue Aktien sind dabei den Aktionären der Gesellschaft grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter bestimmten Voraussetzungen ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen.Die Aktien der SAF-HOLLAND SE sind weiterhin ausschließlich an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Diese werden demnächst unter der ISIN DE000SAFH001 sowie der WKN SAFH00 geführt. Die erste Meldeschwelle für Stimmrechtsmitteilungen liegt zukünftig bei 3 Prozent.Über SAF-HOLLANDDie SAF-HOLLAND SE mit Sitz in Bessenbach ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.284 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2019 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive "SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT" verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Rund 3.500 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie.KontaktMichael Schickling Leiter Investor Relations und Unternehmenskommunikation Tel: +49 (0) 6095 301 617 michael.schickling@safholland.deZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der SAF-HOLLAND SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.HinweisDiese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die SAF-HOLLAND SE plant nicht die hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Mitteilung zu registrieren.Kontakt: SAF-HOLLAND Group Michael Schickling Hauptstraße 26 63856 BessenbachPhone +49 6095 301-617 michael.schickling@safholland.de01.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND SE Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Deutschland Telefon: +496095301117 Fax: +49 6095 301 - 260 E-Mail: ir@safholland.de Internet: www.safholland.com ISIN: LU0307018795 WKN: A0MU70 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1083777Ende der Mitteilung DGAP News-Service1083777 01.07.2020