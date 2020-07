ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei lockert weitere Corona-Maßnahmen: Internetcafés und Hochzeitssäle können nach einer Anweisung des Innenministeriums ab diesem Mittwoch wieder öffnen. Auch Kinos und Theater sollen laut Präsident Recep Tayyip Erdogan Besucher empfangen dürfen. Allerdings gelten auch in der Türkei weiter Hygieneauflagen wie Mindestabstand oder Maskenpflicht.



Die Türkei hatte zahlreiche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie erlassen, wie etwa Ausgangssperren und Reisebeschränkungen. Am 1. Juni hatte Ankara zahlreiche Restriktionen wieder gelockert. So wurden Reisebeschränkungen zwischen Städten aufgehoben. Cafés, Restaurants und Sportanlagen sind unter Auflagen wieder geöffnet. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen stieg daraufhin wieder. Die Türkei hat bisher knapp 200 000 Corona-Infektionen und 5131 Todesfälle im Zusammenhang mit der Epidemie registriert./apo/DP/jha

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de