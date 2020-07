Der DAX ändert täglich seine Richtung, was auch nötig ist. Schliesslich ist eine Seitwärtsbewegung dazu da, alle abzuschütteln. Darum ist es nie sinnvoll mitten in einem Seitwärtstrend, seine Positionen abzusichern, da man zu 99% rausgekegelt wird. Nach oben ist Platz bis an 13000 und unten hat sich unter 12000 ein Boden gebildet. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...