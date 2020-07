Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit einem kleinen Plus geschlossen. Der ATX beendete den Handelstag mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent bei 2.254,13 Punkten. Der ATX Prime befestigte sich um 0,22 Prozent auf 1.147,73 Zähler.Positive Impulse kamen am Mittwoch von einzelnen Konjunkturdaten aus Europa und den USA. So zeigte der ISM-Index eine deutliche Stimmungsaufhellung in der US-Industrie im Juni ...

