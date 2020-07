ZÜRICH (Dow Jones)--Kaufinteresse in den Indexschwergewichten hat dem Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch zum Start in das zweite Halbjahr ein Plus beschwert. Zu der positiven Stimmung trugen auch gute US-Konjunkturdaten bei. So lag der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Juni mit 52,6 unerwartet deutlich über der Expansionsschwelle von 50. Allerdings agierten die Teilnehmer vorsichtig, indem sie vor allem die defensiven Aktien kauften. Der Markt werde weiter von der Corona-Krise dominiert bleiben, sagten Händler. Den Sorgen wegen steigender Neuinfiziertenzahlen stehen die Hoffnungen auf eine stimulierungsgetriebene Erholung der Wirtschaft gegenüber.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 10.090 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 49,22 (zuvor: 45,62) Millionen Aktien.

Die Aktien von Clariant waren mit 7,4 Prozent der Favorit unter den größeren Aktien. Kurstreiber waren die Berichte über fortgeschrittene Übernahmegespräche. Sie untermauerten ihr Anlageszenario, kommentieren die Analysten von Baader Helvea. Für sie zählt Clariant unter den europäischen Chemieunternehmen zu den wahrscheinlichsten Übernahmekandidaten.

ABB verteuerten sich um 2,6 Prozent. Der Konzern hat den vor anderthalb Jahren vereinbarten mehrheitlichen Verkauf seines Stromnetze-Geschäfts an den japanischen Hitachi-Konzern abgeschlossen. Den Nettoerlös aus der Transaktion von bis zu 7,8 Milliarden Dollar will der Schweizer Elektrotechnikkonzern wie geplant an seine Aktionäre ausschütten.

Stärke zeigten die drei Schwergewichte im Leitindex SMI. Nestle stiegen um 0,5 Prozent, Novartis ebenfalls um 0,5 Prozent und Roche um 1,4 Prozent.

July 01, 2020

