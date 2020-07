ALNO Aktiengesellschaft i.I.: Börse Stuttgart wird zum Jahresende 2020 ALNO-Aktien vom Handel nehmenDGAP-News: ALNO Aktiengesellschaft i.I. / Schlagwort(e): Delisting ALNO Aktiengesellschaft i.I.: Börse Stuttgart wird zum Jahresende 2020 ALNO-Aktien vom Handel nehmen01.07.2020 / 18:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ALNO AG i.I.: Börse Stuttgart wird zum Jahresende 2020 ALNO-Aktien vom Handel nehmen- Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel - - Börse Stuttgart beschließt als letzten Handelstag den 30.12.2020 -Pfullendorf, 01. Juli 2020. Mit Bescheid vom 30.06.2020 hat die Geschäftsführung der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart (Börse Stuttgart) dem Vorstand der ALNO AG i.I. sowie dem Insolvenzverwalter mitgeteilt, dass die Börsenzulassung der Aktien der ALNO AG i.I. (ISIN: DE0007788408) widerrufen wird und nunmehr eine Übergangsfrist bis zum 30.12.2020 läuft. Nach Ablauf dieser Frist wird der Widerruf der Zulassung der ALNO-Aktien wirksam. Somit ist der 30.12.2020 der letzte Handelstag der ALNO-Aktien an der Börse Stuttgart. Dies hat die Börse Stuttgart bereits auf ihrer Internetseite bekanntgemacht.Mit diesem Vorgehen kommt die Börse Stuttgart - wie erwartet - ihrer Ankündigung nach, dass sie bei einem Widerruf der Zulassung der Aktien der ALNO AG i.I. im regulierten Markt der Börse Stuttgart eine mehrmonatige Auslauffrist bekanntgeben wird.Kontakt ALNO AG i.I. Arnd Kumpmann Vorstandsvorsitzender Heiligenberger Str. 47 88630 PfullendorfPressekontakt Pietro Nuvoloni dictum media gmbh Zollstockgürtel 63, 50969 Köln01.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ALNO Aktiengesellschaft i.I. Heiligenberger Straße 47 88630 Pfullendorf Deutschland Telefon: +49 (0)7552 21 3188 E-Mail: thomas.hofmann@alno-ag.de Internet: www.alno-ag.de ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4 WKN: 778840, A1R1BR Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg EQS News ID: 1083747Ende der Mitteilung DGAP News-Service1083747 01.07.2020