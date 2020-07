NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Dun & Brandstreet haben am Mittwoch eine erfolgreiche Rückkehr auf das Börsenparkett gefeiert. Die Papiere des US-Anbieters von Wirtschaftsinformationen für Unternehmenskunden hatten den Handel bei 25 US-Dollar und damit fast 14 Prozent über dem Ausgabepreis von 22 Dollar je Anteilsschein eröffnet. Zuletzt kosteten die Aktien 25,60 Dollar.



Das Unternehmen hatte zunächst knapp 66 Millionen Aktien in einer Spanne zwischen 19 und 21 Dollar angeboten und das Angebot dann auf gut 78 Millionen Aktien aufgestockt. Die Erlöse sollen laut Prospekt dazu genutzt werden, Vorzugsaktien und ausstehende Anleihen zurückzukaufen. Erst vor 16 Monaten hatte eine Investorengruppe Dun & Brandstreet von der Börse genommen./la/jha/

