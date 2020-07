EMX Royalty hat den Verkauf der schwedischen Gold- und Industriemetall-Projekte an District Metals abgeschlossen. Dadurch steigt EMX zum Großaktionär des Partners auf und sichert sich laufende Einnahmen sowie Rechte an einer möglichen Produktion.

EMX ist jetzt Großaktionär von District Metals

District Metals ist jetzt zu 100 Prozent an den Projekten Tomtebo und Trollberget in Schweden beteiligt. Durch den Verkauf kommt EMX Royalty (2,95 CAD, 1,91 Euro; CA36873J1075) in den Genuß einer 9,9%-Beteiligung an dem Explorer. Dazu kommen noch jährliche Lizenzgebühren als Vorauszahlungen, NSR-Gebühren sowie weitere Vergütungen. EMX hatte die Projekte im Jahr 2017 erworben. Ende Februar 2020 wurde der Deal zwischen EMX und District Metals in die Wege geleitet. Allerdings kam es durch die Corona-Pandemie zu Verzögerungen und konnte jetzt erst abgeschlossen werden. Wie CEO Garrett Ainsworth von District Metals betonte, freue er sich mit der starken Partnergesellschaft EMX, die bereits seit 2012 in Skandinavien tätig ist, zusammenzuarbeiten.

Leistungen, die EMX durch den Verkauf erhält

Zum einen bekommt EMX Royalty 5.882.830 Stammaktien am Kapital von District Metals und 35.000 US-Dollar in bar. Für beide Projekte erhält EMX jeweils 2,5 Prozent NSR-Gebühr. Zudem kann sich EMX pro rata an künftigen Finanzierungsmaßnahmen beteiligen, um den Anteil von von 9,9 Prozent aufrecht erhalten zu können. Dies ohne weitere Kosten für EMX. Diese Beteiligung an District Metals berechtigt EMX zudem auf einen Posten im Board des Partners. Die jährlichen Lizenzgebühren-Vorauszahlungen in Höhe von 25.000 US-Dollar beginnen in drei Jahren und werden jedes Jahr um 10.000 US-Dollar erhöht. Dies gilt so lange, bis 75.000 US-Dollar pro Jahr erreicht werden. Die Meilensteinzahlungen (bis zu 550.000 Dollar) werden in bar oder in Form von Aktien an EMX fließen.

