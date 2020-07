Bis Ende Dezember 2020 sinkt der reguläre Mehrwertsteuersatz vorübergehend von 19 auf 16 Prozent. Netflix, Spotify und Amazon wollen die Steuersenkung an die Endverbraucher weitergeben. Im Rahmen des Coronahilfspakets senkt die Bundesregierung die Mehrwertsteuer vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020. Der reguläre Mehrwertsteuersatz sinkt in dieser Zeit von 19 auf 16 Prozent. Der ermäßigte Steuersatz sinkt von 7 auf 5 Prozent. Allerdings werden wohl nicht alle Unternehmen die Steuersenkung auch an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben. Im Streaming-Segment sieht es ...

