Der DAX kommt nicht voran zur Wochenmitte und startete mit Abgaben in die zweite Jahreshälfte. Zum Xetra-Schluss wurde der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,41 Prozent bei einem Stand von 12.260,57 Punkten. DAX kommt nicht voran am Mittwoch Der Mittwoch startete mit Verzögerungen. Am Morgen hatte eine technische Störung zum Auftakt den Xetra-Handel an der Deutschen Börse für etwa drei Stunden zum Erliegen gebracht. Im Anschluss verlief der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...