NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 40,10 auf 37,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach jüngsten Gesprächen mit dem Management des Medizintechnik-Konzerns habe er seine Schätzungen reduziert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zuvor habe er insbesondere die Entwicklung des Diagnostikgeschäfts zu positiv eingeschätzt./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2020 / 20:36 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

SIEMENS HEALTHINEERS-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de