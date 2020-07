Investoren wetten so stark wie schon lange nicht mehr auf fallende Kurse. US-Investmentstratege Peter Boockvar steht Finanz-Futures skeptisch gegenüber.? Netto-Short-Positionen im Juni stark gestiegen? Boockvar Finanz-Futures gegenüber unsicher? Klarere Linie bei Rohstoff-Futures zu erkennenWetten gegen den AktienmarktWie CNBC berichtet, spekulierten im Juni so viele Investoren wie zuletzt 2011 auf fallende Aktienkurse. Demnach gab es seit April einen Überhang an Short-Positionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...