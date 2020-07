Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Zürich (pta001/02.07.2020/05:30) - MEDIENMITTEILUNG



nebag agiert als Underwriter der Kapitalerhöhung der SSE Holding SA und erhöht ihren Aktienanteil auf mindestens 4%



Die SSE Holding SA (www.sse-group.com) hat am 26. Juni 2020 eine Kapitalerhöhung im Umfang von maxi-mal 5.7 % neuer Aktien beschlossen. Der Emissionspreis beträgt CHF 2'800.00 pro Aktie. Die Kapitalerhöhung hat den Umfang von CHF 3.92 Millionen



Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung übernimmt nebag mindestens 600 Aktien und erhöht ihre Beteiligung von 1.8 % auf mindestens 4%.



Darüber hinaus agiert die nebag als "Underwriter", welcher fest 5/7 der Kapitalerhöhung garantiert und so der Gesellschaft ermöglicht, schnell und effizient Kapital am Markt zu erhalten.



Die Transaktion untermauert die Position der nebag im OTC Markt als aktiver und kapitalstarker Investor.



Diese Kapitalerhöhung ermöglicht der Gesellschaft, einerseits teilweise die Investitionen in die Chemieprodukti-on der Valsynthèse, Brig, zu finanzieren, die im Rahmen des Projekts "Erebus" über 4 Jahre anfallen. Anderer-seits schafft sich die SSE Holding SA Handlungsfreiheit um Investitions- und Akquisitionsopportunitäten wahr-zunehmen, die sich im aktuellen Markt ergeben können.



Zürich, 2. Juli 2020



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



nebag ag Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich Tel.: +41 (0)79 346 41 31 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet www.nebag.ch



Aussender: nebag ag Adresse: c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, 8002 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Investor Relations nebag ag Tel.: +41 43 243 07 90 E-Mail: info@nebag.ch Website: www.nebag.ch



ISIN(s): CH0005059438 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



