Nel, SFC Energy, Linde, Air Liquide & Co: Europa will in Sachen Wasserstoff die Führungsrolle übernehmen

Im Zuge der Dekarbonisierung soll der Wasserstofftechnologie eine Schlüsselrolle zukommen. Europäische Unternehmen könnten in besonderer Weise von den Fördermaßnahmen der Politik profitieren. Nicht nur deshalb sollte sich ein Blick auf den E-Wasserstoff Europa Index lohnen.

Europäische Aktien als Outperformer?

Die Coronavius-Pandemie hat die Welt weiterhin fest im Griff. Laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität wurden jüngst zwei traurige Marken geknackt. Die Zahl der weltweit registrierten COVID-19-Fälle kletterte über die Marke von 10 Millionen, während mehr als 500.000 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gezählt wurden.

Europa scheint die Pandemie derzeit in den Griff zu bekommen. In den USA steigt die Zahl der Corona-Fälle jedoch mit Rekordgeschwindigkeit an. Sollte diese Entwicklung eine Fortsetzung finden, könnte die wirtschaftliche Erholung hierzulande möglicherweise früher vonstattengehen, so dass auch der europäische Aktienmarkt die US-Börsen ausstechen könnte. Zumal Regierungen enorme Konjunkturpakete aufgelegt haben, um die wirtschaftliche Erholung anzukurbeln.

