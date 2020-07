Der EB-Sustainable Multi Asset Invest ist ein aktiv gemanagter nachhaltiger Multi Asset Fonds mit der Integration eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes in ein Absolute Return-Konzept Bevor im Rahmen der Allokation in unterschiedliche Assetklassen investiert wird, werden die entsprechenden Anlageuniversen in einem ersten Schritt dem konsequenten EB-SIM-Nachhaltigkeitsansatz unterzogen. Dieser Ansatz beinhaltet nicht nur strenge Ausschlusskriterien für Geschäftsfelder und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...