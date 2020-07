Mikron verkauft Niederlassungen in Berlin und Litauen

Biel, 2. Juli 2020, 7:00 Uhr. - Wie in ihrer Medienmitteilung vom 20. Mai 2020 angekündigt, trennt sich die Mikron Gruppe von ihrem Standort in Berlin. Einen entsprechenden Verkaufsvertrag, der auch den Standort Kaunas in Litauen umfasst, hat Mikron am 1. Juli 2020 mit der Callista Private Equity, München, unterzeichnet. Beide Standorte mit insgesamt rund 70 Mitarbeitenden sind ausschliesslich für die Automobilindustrie tätig. Über den Verkaufspreis haben die beiden Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt äusserst präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Automobil-, der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions (mit den Divisionen Mikron Machining und Mikron Tool) haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur und China. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1400 Mitarbeitende.

Kontakt

Mikron Management AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO Mikron Group

Telefon +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com

Download Medienmitteilung

Investor-Relations-Kalender

23.07.2020, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Halbjahresergebnis 2020

Neben den historischen Informationen enthält diese Medienmitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

Mikron ist eine Marke der Mikron Holding AG, Biel (Schweiz).