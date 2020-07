TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen stehen Anleger am Donnerstag vor allem auf der Käuferseite. Während positive Konjunkturdaten aus den USA die Hoffnung auf eine zügige Konjunkturerholung schüren, dämpfen optimistische Aussagen zu einem möglichen Impfstoff gegen Covid-19 Sorgen über die Coronapandemie Die deutsche Biopharmagesellschaft Biontech meldete positive Studienergebnisse eines Impfstoffkandidaten.

Wie wichtig die Hoffnungen auf einen Impfstoff ist, zeigen die Neuinfektionen in den USA, wo Kalifornien und Arizona neue Höchstwerte bei den täglichen Fallzahlen melden. Nach den zuletzt positiven Konjunkturdaten aus China rückt der HSI in Hongkong nach der Feiertagspause um 1,5 Prozent vor - trotz der wachsenden Spannungen zwischen den USA und China wegen der Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong. In den USA werden neue Sanktionen gegen den chinesischen Bankensektor vorbereitet.

Im chinesischen Kernland steigt der Schanghai-Composite um 1,2 Prozent. "Auch wenn jüngste Daten Optimismus verbreitet haben, wird der weitere Weg an den Börsen holprig bleiben wegen der Unsicherheit über die erneute Virusausbreitung in China und die Debatte um Hongkong zwischen China und den USA", sagt ein Analyst.

China hat derweil wiederholt, seinen Markt für ausländische Unternehmen weiter zu öffnen. "In diesem Jahr wird die Regulierung ausländischer Beteiligungen an Finanzdienstleistungen wie Wertpapierhandel, Fonds- und Termingeschäften aufgehoben. In der Autobranche werden ab 2022 sämtliche Einschränkungen ausländischer Beteiligungen aufgehoben", sagte Chinas Botschafter in Deutschland. Allerdings sind solche Ankündigungen nicht neu, die Umsetzung lässt aber häufig auf sich warten.

In Südkorea zeigt sich der Aktienmarkt freundlich. Die Inflation hat im Juni nach einem Achtmonatstief im Mai wieder leicht angezogen. Die Entwicklung bestärkt Hoffnungen auf eine Wirtschaftserholung. Bei ihrem Börsendebüt in Seoul haussieren SK Biopharmaceuticals. Auch andere Sektorwerte ziehen an, Samsung Biologics um 4,3 und Celltrion um 3,2 Prozent.

In Tokio hinken die Kurse der Entwicklung hinterher, der Nikkei-225 verbucht ein knappes Plus von 0,1 Prozent. Die US-chinesischen Spannungen bescheren der Krisenwährung Yen Zulauf und bremsen so den japanischen Aktienmarkt. Der US-Dollar fällt auf 107,44 Yen nach einem Vortageshoch klar über der Marke von 108. In Australien orientieren sich Anleger an den chinesischen Aktienmärkten, China ist einer der wichtigsten Handelspartner des Landes. Der S&P/ASX-200 ist mit einem Plus von 1,6 Prozent bislang Tagessieger.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.031,10 +1,63% -9,77% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.154,99 +0,15% -6,49% 08:00 Kospi (Seoul) 2.127,47 +0,99% -3,19% 08:00 Schanghai-Comp. 3.061,10 +1,16% +0,36% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.788,46 +1,48% -13,35% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.617,14 +0,27% -19,01% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.521,20 +0,45% -4,68% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:54 % YTD EUR/USD 1,1266 +0,1% 1,1250 1,1230 +0,5% EUR/JPY 121,05 +0,1% 120,90 120,82 -0,7% EUR/GBP 0,9018 +0,0% 0,9016 0,9076 +6,6% GBP/USD 1,2494 +0,1% 1,2477 1,2373 -5,7% USD/JPY 107,44 -0,0% 107,46 107,59 -1,2% USD/KRW 1199,88 -0,1% 1201,67 1203,48 +3,9% USD/CNY 7,0682 -0,0% 7,0712 7,0637 +1,5% USD/CNH 7,0682 -0,0% 7,0683 7,0654 +1,5% USD/HKD 7,7504 -0,0% 7,7508 7,7508 -0,5% AUD/USD 0,6924 +0,2% 0,6913 0,6906 -1,2% NZD/USD 0,6496 +0,2% 0,6481 0,6455 -3,5% Bitcoin BTC/USD 9.230,76 -0,1% 9.237,26 9.135,76 +28,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,87 39,82 +0,1% 0,05 -31,6% Brent/ICE 42,12 42,03 +0,2% 0,09 -32,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.768,63 1.769,90 -0,1% -1,28 +16,6% Silber (Spot) 17,93 17,93 +0,0% +0,01 +0,5% Platin (Spot) 824,43 812,00 +1,5% +12,43 -14,6% Kupfer-Future 2,74 2,72 +0,7% +0,02 -2,8% ===

