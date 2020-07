The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DB5DFJ6 DT.BANK MTN 10/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3C74 LB.HESS.THR.CARRARA07I/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WGH9 LBBW LHA BOANL SZ 14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12T2M5 NIEDERS.SCH.A.14/20 A582 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0K8Q4 DEKA STUFENZINS ANL 17/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB00MH0 LBBW ARRB BOA P 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0SMZ7 LBBW DBK SYNTHIA 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0SN03 LBBW RABO SYNTHIA 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1A7N6 LBBW ASG BOA SZ P 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1B0D1 LBBW ASG BOA SZ P 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1B0E9 LBBW VOW3 BOA SZ P 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0G25 LAND NRW SCHATZ15R1364 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WGX6 LBBW DTE BONANL P 14/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WU24 LBBW LHA BOA SZ 14/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WU32 LBBW DTE BOANL SZ P 14/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WU81 LBBW TA1 BOAP 14/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WUY5 LBBW LXS BOAP 14/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0Z0J1 LBBW DL CCC3 BOAPSZ 14/20 BD02 BON USD NCA XFRA DE000LB1B076 LBBW TNE5 BOAP 16/20 BD02 BON EUR NCA BBTA XFRA XS0522407351 B.A.T. INTL FIN. 10/20MTN BD02 BON EUR NCA REPF XFRA ES06735169G0 REPSOL S.A. INH. -ANR- EQ00 EQU EUR NCA ID31 XFRA LU0103015565 NIFLI-OST.P.RIM EQ. RADL FD00 EQU EUR N