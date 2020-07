FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WTDZ XFRA DE000A2DJWH8 WISDOMTR.INDIA QUAL. DLDZ 0.060 EUR

NNGD XFRA US6362744095 NATL GRID PLC ADR/5 1.790 EUR

4TS XFRA FI4000252127 TERVEYSTALO OYJ 0.130 EUR

HE1 XFRA KYG4600E1089 HOPE ED. GRP DL-,00001 0.003 EUR

WTEB XFRA DE000A2JRN56 WISDOMTR.AT1 COC.B.HEODDZ 2.808 EUR

2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.067 EUR

VEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.016 EUR

CPZ1 XFRA US2227955026 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.268 EUR

