FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTW9DA XFRA DE0009801423 WESTINVEST INTERSELECT 1.000 EURHKF XFRA SG1Z21951640 HOCK LIAN SENG HLDGS LTD 0.008 EURCDE XFRA SG1R89002252 CITY DEV. SD-,50 0.090 EURSST XFRA SG1O44912994 HEETON HLDGS LTD SD-,20 0.002 EUR4SK XFRA HK3808041546 SINOTRUK HONG KONG 0.045 EURLOR XFRA FR0000120321 OREAL (L') INH. EO 0,2 3.850 EURBEZ XFRA DE0005201602 BERENTZEN-GRP.AG 0.280 EURNNJ XFRA CNE1000003T4 NANJING PANDA ELEC. H YC1 0.002 EURSHX XFRA CNE1000003D8 HUADIAN POWER INTL H YC 1 0.018 EURXFRA DE000HLB33Y6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07D/19 0.001 %1CY XFRA KYG2162W1024 CHINA YONG.AUTOM.S.HD-,01 0.031 EUR8NX XFRA KYG6501M1050 NEXTEER AUTOMOT.GR.HD-,10 0.029 EURHB8 XFRA CNE100001QP7 HUISHANG BK CORP. H YC1 0.020 EUR0CI XFRA CNE100001QS1 CHINA CIND.ASS.MGMT H YC1 0.013 EURCHE XFRA CNE100002367 CH. HUARONG ASS. M. H HD1 0.001 EURQFRA XFRA KYG4587S1049 GREENLAND HK HLDGS HD-,50 0.029 EURVTX XFRA BMG1223L1054 BOE VARITRONIX HD-,25 0.030 EURVIH1 XFRA DE000A2YPDD0 VIB VERMOEGEN NA O.N. 0.700 EURD3KD XFRA DE000DK0LLA6 DEKA-IMMOBILI.NORDAMERIKA 0.446 EUR