FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME3H8A XFRA CA0215502075 ALTO VENTURES LTDTDT XFRA US8782371061 TECH DATA DL-,0015HNIB XFRA US44919P5089 IAC INTERACTIVEC. DL-,0105E XFRA CA9535551092 WEST KIRKLAND MINING INC.CLRS XFRA US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4C0Q XFRA CH0198251305 COCA-COLA HBC NA.SF 6,70SQG XFRA CH0014284498 SIEGFRIED HL NA SF 24,2AC5G XFRA US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,01254MG XFRA US57665R1068 MATCH GROUP INC. DL-,001T66B XFRA CA01627X1087 ALIO GOLD INC.NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC3CMA XFRA CA29876F1062 EUROLIFE BRANDS