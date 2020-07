FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.07.2020AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEJHS3 XFRA LU0164913815 HSBC GIF-UK EQU. A CJHS4 XFRA LU0156331158 HSBC GIF-UK EQU. A DUF1H XFRA DE0009797076 UBS (D) KONZEPTFONDS VUF1M XFRA DE0009797068 UBS (D) KONZEPTFONDS IV15R XFRA US78112V1026 RUBICON PROJECT DL-,00001C002 XFRA LU0488317024 COMST.-FR DAX UCITS ETF I8H81 XFRA LU0488316216 COMSTA.-FTSE100TR U.ETF IX019 XFRA LU0392495619 COMS.-MSCI TAIW.T.U.ETF IX018 XFRA LU0392495536 CS.-CS.D.JO.RU.GDR UETF IX016 XFRA LU0392495379 C.-MSCI EM E.E.XR.U.ETF IX015 XFRA LU0392495296 C.MSCI PAC.EXJP.T.U.ETF IC079 XFRA LU0378437338 COMS.-ST.E.600UTIL.UETF IC074 XFRA LU0378436793 COMST.-S.E.600R.ES.UETF IC072 XFRA LU0378436447 COMST.-S.E.600 O+G.UETF IC068 XFRA LU0378435985 COMS.-S.E.600 HLTH.UETF IC064 XFRA LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF IC063 XFRA LU0378435472 CS-STX E.600 BA.RE.UETF IVLM XFRA FI0009007835 METSO CORP.E043 XFRA LU1104579369 COMST.-LEVDAX X2 UC.ETF IN4G XFRA DE000A161NR7 THE NAGA GROUP AG NA O.N.2EYA XFRA CA30233R3045 EYECARROT INNOVATIONS