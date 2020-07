Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA findet nur ein verkürzter Handel am Anleihemarkt statt.

FREITAG: In den USA findet wegen des Unabhängkeitstags kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Der US-Jobmarkt arbeitet sich nur langsam aus der großen Krise heraus. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen erwarten für Juni einen Stellenzuwachs von 2,9 Millionen. Und die Arbeitslosenquote soll von 13,3 auf 12,4 Prozent sinken. Im Mai hatte der US-Jobreport für eine große Überraschung gesorgt: Während Ökonomen eine weitere Einbuße von 8,3 Millionen Jobs erwartet hatten, entstanden tatsächlich 2,5 Millionen zusätzliche Stellen. Und die Arbeitslosenquote sank auf 13,3 Prozent, während Volkswirte einen Sprung auf 19,5 Prozent vorgesagt hatten. Da im Juni weitere Fabriken, Gaststätten und Betriebe ihre Aktivitäten wieder aufgenommen haben, dürfte sich die Erholung am Arbeitsmarkt fortgesetzt haben. Gemessen an dem tiefen Einbruch in den Vormonaten geht es aber nur langsam voran. Unterdessen hat der Arbeitsmarkt-Dienstleister ADP bei der Vorlage der Juni-Zahlen seine Daten für Mai spektakulär revidiert - von einem Jobverlust in Millionenhöhe zu einem Zuwachs in Millionenhöhe. Im Mai waren der Revision zufolge 3,065 Millionen Arbeitsplätze hinzugekommen; ursprünglich hatte ADP einen Verlust von 2,760 Millionen gemeldet. Für Juni ermittelte ADP einen Zuwachs von 2,369 Millionen, was im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprach.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods),

Trading Update 3Q, London

DIVIDENDENABSCHLAG

Patrizia 0,29 Euro Berthold Hermle VZ 0,85 Euro + 4,20 Euro Bonus

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-1,3% gg Vj - EU 11:00 Erzeugerpreise Mai Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-4,7% gg Vj zuvor: -2,0% gg Vm/-4,5% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,7% zuvor: 7,3% - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +2.900.000 gg Vm zuvor: +2.509.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 12,4% zuvor: 13,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: -0,80% gg Vm zuvor: -0,97% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -53,00 Mrd USD zuvor: -49,41 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.380.000 zuvor: 1.480.000 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: +8,7% gg Vm zuvor: -13,0% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Jul 2027 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 im Gesamtvolumen von 5 bis 6 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger inflationsendexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2030 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2039 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2052 im Gesamtvolumen von 10,25 bis 11,75 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025 im Volumen von 3 Mrd GBP 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 35 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF 12:30 GB/Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2034 im Volumen von 2 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.329,00 0,29 S&P-500-Indikation 3.117,00 0,18 Nasdaq-100-Indikation 10.305,50 0,37 Nikkei-225 22.149,44 0,13 Schanghai-Composite 3.064,87 1,29 +/- Ticks Bund -Future 175,24 -7 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.260,57 -0,41 DAX-Future 12.293,00 -0,31 XDAX 12.313,48 -0,27 MDAX 26.080,66 0,93 TecDAX 2.962,48 0,30 EuroStoxx50 3.228,45 -0,17 Stoxx50 2.995,54 0,22 Dow-Jones 25.734,97 -0,30 S&P-500-Index 3.115,86 0,50 Nasdaq-Comp. 10.154,63 0,95 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,31 -86

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Marktteilnehmer rechnen mit einem anhaltenden Handel des DAX in der Seitwärtsspanne zwischen knapp 12.000 und etwa 12.500 Punkten. Zur Eröffnung dürfte der DAX zwar zulegen, mit den guten Vorlagen aus Asien gelten im Verlauf Vorstöße in den oberen Bereich der Trading-Range als möglich. "Ein Ausbruch auf der Oberseite dürfte aber genauso scheitern wie ein Ausbruch auf der Unterseite", sagt ein Marktteilnehmer. "Das Risiko einer zweiten Infektionswelle mahnt zur Vorsicht", sagt er. Die Umsätze dürften vor dem US-Arbeitsmarktbericht weiter zurückgehen. Der Bericht dürfte dann auch die Weichen für den Nachmittag stellen. Erwartet wird, dass sich der US-Arbeitsmarkt im Juni weiter erholt hat. "Der Arbeitsmarktbericht sollte gut ausfallen, darauf weisen die jüngsten Konjunkturdaten wie die Einkaufsmanager-Indizes hin", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Er ergänzt aber auch, Anleger sollten einen guten Bericht nicht überbewerten. So habe zum Beispiel Apple wegen der Pandemie schon wieder Stores geschlossen. "Das deutet eher auf ein Hin und Her am Arbeitsmarkt hin", so der Analyst.

Rückblick: An den europäischen Börsen hat sich die übergeordnete Seitwärts-Tendenz auch am Mittwoch fortgesetzt. Einerseits belasten die Schlagzeilen der Corona-Pandemie. andererseits werden stärkere Verluste von guten Konjunkturdaten verhindert. Am Vormittag hatte ein Systemausfall den Handel in Deutschland und in Österreich lahmgelegt. Weder die technischen Probleme mit den Handelssystemen noch die Abstufung durch die LBBW können den Hausse-Kurs der Deutschen Börse stören: Der Kurs stieg um 0,6 Prozent und notierte zeitweise erstmals über 163 Euro. "Der Markt rechnet mit guten Quartalszahlen", so ein Händler.Bei den Stoxx-Branchenindizes verlor der Index der Autotitel 1,5 Prozent. Der Reise- und Freizeit-Aktien stieg um 1,8 Prozent. Auch der Index der Öl- und Gaswerte zog deutlich an. Berichte über fortgeschrittene Übernahmegespräche bei Clariant sorgten für ein Plus von 7,4 Prozent in der Aktie.

DAX/MDAX/TECDAX

Uneinheitlich - Continental gaben 3,2 Prozent ab, VW 1,2 Prozent und Daimler 1,3 Prozent, belastet von Durchsuchungen bei Conti und VW. Größter DAX-Gewinner waren FMC mit einem Plus von 1,6 Prozent. Deutsche Post zogen mit einer Steilvorlage des US-Konzerns Fedex um 0,7 Prozent an. Auch Adidas, Henkel und Beiersdorf standen auf der Gewinnerseite, gestützt von der Hoffnung auf einen höheren Absatz durch die Mehrwertsteuersenkung. Wirecard setzten ihre Achterbahnfahrt mit einem Abschlag von 16 Prozent fort. S&T stiegen um 3,9 Prozent. Die Analysten von Jefferies bewerteten die Übernahme des slowenischen 5G-Spezialisten Iskratel positiv. Für die Aktie des Kassenherstellers Vectron ging es um 18 Prozent nach oben. Kassen, die nicht den neuen Standards entsprechen, müssen nachgerüstet werden. Home24 stiegen um 18 Prozent, die Pandemie treibt die Umsätze des Online-Möbelhändlers nach oben. OHB gewannen 8,4 Prozent, das Weltraumunternehmen wird die Europäische Raumfahrtagentur ESA bei der neuen Copernicus-Mission unterstützen.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Besonders auffallend seien wieder Wirecard gewesen, die auf rund 4 Euro absackten nach einem Xetra-Schluss von 4,80 Euro. Die japanische Softbank will ihre Partnerschaft mit Wirecard Kreisen zufolge beenden.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - An der Wall Street haben sich die Anleger auch zu Beginn des neuen Quartals überwiegend auf die Käuferseite geschlagen. Während der Dow-Jones-Index aber wegen der Schwäche einiger Schwergewichte zurückblieb, erreichte der Nasdaq-Composite ein neues Allzeithoch auf Schlussbasis. Ermutigt wurden die Investoren von gut ausgefallenen Konjunkturdaten. Fedex sprangen um 11,7 Prozent nach oben. Ein Boom bei den Online-Bestellungen während der Corona-Krise hat dem Paketdienstleister im vierten Geschäftsquartal besser als erwartete Ergebnisse beschert. Biontech und Pfizer haben in einer klinischen Studie der Phase 1/2 zu einer Impfung gegen Covid-19 gute Ergebnisse erzielt. Während bei Biontech (-3,9 Prozent) nach Aufschlägen im frühen Geschäft Gewinne mitgenommen wurden, führten Pfizer (+3,2 Prozent) den Dow an. Die Tesla-Aktie ist nicht zu bremsen. Sie stieg um weitere 3,7 Prozent. Mit einem Börsenwert von 207 Milliarden Dollar ist Tesla nun der wertvollste Autokonzern der Welt. Amgen (+8,2 Prozent) kletterten auf ein Allzeithoch. Ein US-Bundesgericht hat Amgens

July 02, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)

