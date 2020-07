Die europäischen und amerikanischen Futures stagnieren auf hohem Niveau in der asiatischen Sitzung. Nach einem gemischten Handel am Donnerstag warten die Anleger heute ab, wie die monatlichen Arbeitsmarktdaten ausfallen werden. Berichtet wird am Nachmittag und bis dahin ist mit wenig Dynamik am Aktienmarkt zu rechnen.Die Stimmung ist grundsätzlich positiv. Der DAX beendete gestern den Handel zwar im Minus bei 12.260,57 Punkten (-0,41 %), MDAX (+0,93 %) und TecDAX (+0,30 %) konnten aber zulegen. Der DAX-Future liegt heute früh leicht im Plus bei mehr als 12.300 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...