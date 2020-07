Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Göttingen (pta007/02.07.2020/08:00) - Heroes, so heißt der unbekannte Riese, beabsichtigt Fan-Utensilien der populären Fußball Profis, Profiligen im Football, Basketball, Eishockey oder Baseball zu vertreiben. Jetzt will das Unternehmen Asien aufrollen und gerade auch im lukrativen Fußballgeschäft Fuß fassen. Hinter der Expansion steht die Fast-Fashion-Strategie, Merchandising neu denken... Hierzu hat sich das Unternehmen durch ein LOI den Top Scorrer der Chinessichen Liga gesichert.... Eran Zahavi, 32, aus Israel Guangzhou R&F, seit 2016 Hängende Spitze Marktwert: 5,20 Mio. Eur * 25.07.1987 in Rishon Lezion, Israel. Es wurde mit Ihm eine Umfangreiche Vereinbarung abgeschlossen im Bereich Merchandising... Die Kooperation umfasse Design, Produktion und Distribution von Fan-Bekleidung, Accessoires, Souvenirs und Memorabilia. Eranr zählt nicht nur zu den erfolgreichsten Sportlern unserer Zeit, sondern gilt auch als Stilikonen und Lifestyle-Vorbild für unzählige Menschen vor allem in Asien und Israel... "Jeder, der einen Fan-Artikel trägt, ist Botschafter des Vereins. Er trägt die Marke des Vereins nach draußen. Und insofern sind Vereine gut beraten, durch ein geschicktes Merchandising ihre Fan-Artikel-Käufer zu Botschaftern des Clubs zu machen." David Beckham hat es vorgemacht. Mit Modelaufträgen, Werbung für Uhren, Lederjacken, Autos, Getränke und natürlich Unterhosen wurde er zum ersten großen Popstar des Fußballs. Heute ist fast jeder halbwegs bekannte Fußballer gleichzeitig auch Unternehmer. Nicht nur internationale Größen wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo vermarkten die eigene Person. Auch Robert Lewandowski, Mario Götze und Marco Reus haben inzwischen eigene Logos, Modekollektionen und zahlreiche Werbeverträge.



