flatex Morning-news Öl (WTI) (02.07.2020)

Der Preis für ein Fass US-Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) konnte sich an der US-Terminbörse NYMEX am Mittwoch stabilisieren. Die US-Energiebehörde EIA wies die wöchentlichen Rohöllagerbestände aus. Die Lagerbestände fielen im Vergleich zur Vorwoche um 7,2 Millionen Fass. Das ist der stärkste Rückgang in diesem Jahr. Die Konsensschätzungen gingen von einem Rückgang von lediglich 2,7 Millionen Fass aus. Trotz des Rückgangs bleibt die US-Ölbevorratung mit insgesamt 533,5 Millionen Fass rund 15 Prozent oberhalb des Fünfjahresdurchschnitts.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Kursverlauf vom letzten Zwischenhoch des 23. Juni 2020 von 41,30 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 24. Juni 2020 bei 37,31 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite anzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 40,36 und 41,30 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 42,24/42,82 und 43,77 US-Dollar abzuleiten. Die Unterstützungen kämen bei 38,83/38,25 und 37,31 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 36,36/35,78 und 34,84 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000MC6YW79 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Aug20

Short: DE000MC94SK0 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Aug20

