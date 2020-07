flatex Morning-news (02.07.2020)

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex fuhr am Mittwoch Achterbahn. Der Handelstag begann zunächst mit einem längeren Ausfall des Xetra-Systems. Die Handelsspanne hatte es bei später wieder funktionierenden Handel dann aber in sich. Es ging bis 12.095,11 Punkte abwärts, das Tageshoch lag bei 12.391,72 Punkten. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX mit einem Kursverlust von 0,41 Prozent bei 12.260,57 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,04 Milliarden Euro. Die rote Laterne der Einzeltitel ging wieder einmal an Wirecard. Die Aktie des sich in Insolvenzverwaltung befindenden Zahlungsverkehrsanbieters rauschte um 16,23 Prozent auf 4,80 Euro abwärts. Die restlichen umsatzstarken europäischen Aktienmärkte in London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich wiesen ein ehr uneinheitliches Bild auf. Der EuroStoxx50 beendete den Mittwoch mit einem leichten Minus von 0,17 Prozent bei 3.228,45 Punkten. An der Wall Street konnten sich die führenden Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg von ihren Tagestiefs lösen, der NASDAQ100 und der S&P500 konnten sogar mit Zugewinnen aus dem Handel gehen. Der Dow Jones fiel hingegen um 0,30 Prozent auf 25.734,97 Punkte zurück. Der viel beachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe schaffte deutlich den Sprung über die expansive Schwelle von 50,0 Punkten - für den Monat Juni wurden 52,6 Punkte publiziert. Nichtsdestotrotz sind dies Momentaufnahmen und in 17 US-Bundesstaaten pausieren aufgrund der immens hohen Corona-Neuinfektionsraten die Wiedereröffnungspläne der Wirtschaft. Mittlerweile steigen in 35 Bundesstaaten die Neuinfektionen. Bleibt es in den nächsten Tagen bei den gegenwärtigen Infektionsraten so rechnen US-Gesundheitsexperten im schlimmsten Fall sogar mit einer Verdreifachung der Neuinfektionen. Dies würde die US-Wirtschaft abermals erheblich zurückwerfen. Die Folge wären wieder einknickende Wirtschaftsdaten, die zuletzt Hoffnung schürten und die Aktienmärkte antrieben.

Am heutigen Donnerstag stehen für die Eurozone Erzeugerpreise für den Mai und die Arbeitslosenrate für den Mai um 11:00 Uhr zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag werden aus den USA Arbeitsmarktdaten für den Juni, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Handelsbilanz für den Mai ausgewiesen. Die US-Arbeitsmarktdaten werden ausnahmsweise schon heute publiziert, da die US-Börsen am morgigen Freitag geschlossen bleiben. Am 04. Juli zelebrieren die USA den Unabhängigkeitstag (Independence Day). Ferner wird um 15:45 Uhr das ISM New York-Geschäftsklima für den Juni veröffentlicht und um 16:00 Uhr wird der Auftragseingang der Industrie für den Mai zu bewerten sein.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen kurz vor ihrem jeweiligen Handelsschluss mehrheitlich Kurgewinne auf. Die US-Futures notierten kurz vor dem Ende der asiatischen Handelszeit ebenso überwiegend mit Zugewinnen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.355 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch via Xetra mit einem Kursverlust von 0,41 Prozent bei 12.260,57 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 25. Juni 2020 bei 11.957,31 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 01. Juli 2020 bei 12.391,72 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die nächsten Widerstände wären bei 12.289 und 12.392 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.494/12.558/12.660 und 12.724 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.226/12.175/12.123/12.060 und 11.958 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.855/11.791 und 11.689 Punkten in Betracht.

