NEW YORK (Dow Jones)--Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat den Verkauf des Prepaid-Geschäfts des übernommenen US-Wettbewerbers Sprint an den US-Fernsehsatellitenbetreiber Dish plangemäß unter Dach und Fach gebracht. Der Verkauf der Marke Boost Mobile bis zum 1. Juli war Voraussetzung für die Zustimmung der US-Regulierer zur Megafusion von T-Mobile US und Sprint. Die Dish Network Corp zahlt rund 1,4 Milliarden US-Dollar für das Prepaid-Geschäft von Sprint, das laut T-Mobile mehr als 9,3 Millionen Kunden umfasst.

July 02, 2020 02:19 ET (06:19 GMT)

