(shareribs.com) Chicago 02.07.2020 - Brent- und WTI-Rohöl zeigen sich am Morgen kaum verändert. Die Rohölbestände in den USA sind in den USA in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Die Nachfrage in den USA entspannt sich derweil.Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche um 7,2 Mio. Barrel auf 533,5 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände liegen um 15 Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt. ...

