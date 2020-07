Von Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--Die wieder stärkere Ausbreitung des Coronavirus in Teilen der USA lässt Apple vorsichtig werden. Der Technologiekonzern schließt Dutzende von Läden in betroffenen Regionen.

Am Mittwoch hat das Unternehmen bereits 16 Filialen in Florida, Mississippi, Texas und Utah geschlossen, wie ein Sprecher per Mail mitteilte. Zehn davon entfallen auf Texas, wo die Covid-19-Fälle wieder anziehen. 30 weitere Apple Stores sollen am Donnerstag schließen, die Hälfte davon in Kalifornien. Betroffen sind weiterhin Alabama, Georgia, Idaho, Louisiana, Nevada und Oklahoma. Apple betreibt in den USA rund 270 Läden.

