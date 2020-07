Kräftig nach oben ging es am Mittwoch bei der Aktie der US-Biotechgesellschaft Amgen. Mit einem Plus von mehr als acht Prozent auf 255,12 Dollar war das Papier noch vor Netflix und Facebook der Top-Gewinner im Nasdaq 100. Grund für die starke Performance war ein Sieg im Patentstreit gegen eine Tochter des Schweizer Pharmaunternehmens Novartis.Die Novartis-Tochter Sandoz will in den USA Erelzi, ein Nachahmerpräparat des Verkaufsschlagers Enbrel von Amgen auf den Markt bringen und zwei Patente von ...

