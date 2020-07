Vonovia: Zwischen Wachstum und Regulierung

Regulierung schlimmer als Corona? Deutschlands größtes Immobilienunternehmen sieht in der Regulierung der Mieten seitens der Regierung ein größeres unternehmerisches Risiko als durch coronabedingt ausbleibende Mietzahlungen.

Wachstumskurs durch Modernisierung und Auslandsgeschäft

Das Bochumer Immobilien-Unternehmen konnte in den vergangenen Jahren mit beständig guten Geschäftszahlen glänzen. Ausschlaggebend dafür waren vor allem steigende Mietpreise in den Großstädten. Dabei profitiert Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) besonders vom Geschäft mit modernisierten Wohnungen. Die Kosten dafür legen Immobilienkonzerne nicht nur teilweise auf die Mieter um, sondern sie können die Mieten anschließend auch stärker erhöhen - für Immobilienunternehmen also ein lohnendes Geschäft.

Den vollständigen Artikel lesen ...