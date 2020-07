Der deutsche Leitindex startet mit Gewinnen in den Handel.Der DAX startet mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 12.378,80 Punkten in den neuen Handelstag.In den vergangenen Tagen war der Leitindex mehrfach an der 12.350 Punkte-Marke abgeprallt, heute geht es direkt zum Start darüber. Um die 12.500 Zähler würde die nächste größere Hürde warten. Auf der Unterseite hatte zuletzt die runde Marke von 12.000 Punkten gestützt. Auch wenn es zum Start nach oben geht, gibt es warnende Stimmen: ...

