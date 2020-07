News: fulfin kooperiert mit dem Händlerbund um die Liquiditätsversorgung für e-Commerce-Geschäfte zu verbessernDGAP-News: isarlend GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Liquiditätsprobleme News: fulfin kooperiert mit dem Händlerbund um die Liquiditätsversorgung für e-Commerce-Geschäfte zu verbessern02.07.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München / Leipzig, 02. Juli 2020:fulfin, der führenden Anbieter von Finanzierungslösungen für Onlinehändler und der Händlerbund, europaweites 360° E-Commerce Netzwerk und größter Onlinehandelsverband, freuen sich ihre neue Partnerschaft bekannt zu geben. Beide Partner sorgen durch diese Kooperation dafür, Onlinehändlern einen reibungslosen Zugang zu Liquidität zu ermöglichen. Mitglieder des Händlerbunds werden von der Finanzexpertise von fulfin profitieren und ihren Erfolg steigern.Finanzierungsangebote geeignet für E-Commerce"Händler finden es oft unmöglich eine passende Finanzierung bei der Bank zu finden. fulfin ist der einzige Finanzierungspartner, der den Schwerpunkt auf Online-Handel setzt. Unsere Einkaufs- und Lagerfinanzierung bieten die besten Konditionen für Amazon-Verkäufer und Onlinehändler an um ihre Liquidität am Laufen zu halten. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem Händlerbund und seinen Kunden." sagt Nathan Evans, Co-CEO von fulfin.Verlässlicher Partner für FinanzthemenTim Arlt, COO des Händlerbundes sagt zu der Partnerschaft: "Wir haben es uns als Händlerbund zum Ziel gesetzt, Händler in ihrem Online-Geschäft zu unterstützen. Mit fulfin als verlässlichen Partner machen wir Warenfinanzierung für unsere Mitglieder einfacher und gehen mit ihnen einen großen Schritt in Richtung Erfolg."Über den HändlerbundSeit Gründung im Jahr 2008 setzt sich der Händlerbund aktiv für die Weiterentwicklung der gesamten E-Commerce-Branche ein. Mit seinem Netzwerk, den Mitgliedern sowie den Service-Partnern unterstützen sie Händler aus ganz Europa bei der Professionalisierung. Aufgrund der rasanten Entwicklung des E-Commerce wurde der Händlerbund in kürzester Zeit zu Europas größtem Onlinehandelsverband.Über fulfinfulfin ist der führenden Anbieter von maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Onlinehändler und spielt eine wichtige Rolle in der Verbesserung der Liquiditätsversorgung in der E-commerce Branche. Auf der von fulfin selbst entwickelten Lending Platform erfolgen die Kreditanträge und Analyse schnell, einfach und online für die Kunden.Das fulfin-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in E-commerce und Unternehmensfinanzierung verfügen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anNathan EvansCo-CEOfulfin, a brand of isarlend GmbH+49 89 215375920press@fulfin.comhttps://www.fulfin.com/de/presse/02.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1083703 02.07.2020