CHICAGO (Dow Jones)--McDonald's hat die Wiedereröffnung seiner Restaurants in den USA angesichts der fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus in verschiedenen Bundesstaaten unterbrochen.

Der Burger-Riese erklärte, erst in drei Wochen werde man neben Drive-In-Betrieb, Lieferservice und Essensabholung auch weitere Restaurants wieder öffnen.

"Unsere Widerstandsfähigkeit wird erneut auf eine Probe gestellt werden. Die Zahl der Covid-19-Fälle nimmt zu", heißt es in einem internen Mitarbeiterschreiben, das gemeinsam von Joe Erlinger, dem Präsidenten des US-Geschäfts, und von Mark Salebra, dem Chef des US-Franchisenehmerverbandes, unterzeichnet ist.

Die McDonald's-Betreiber haben im Mai mit einem eingeschränkten Angebot in etwa 2.200 der 14.000 US-Restaurants den Betrieb wieder aufgenommen. Sie sollen jetzt weitermachen können, sofern dies mit den örtlichen Regeln vereinbar ist, heißt es in dem Brief. Weitere Wiedereröffnungen wurden angesichts verschärfter Abstandsregeln vor dem Feiertagswochenende am 4. Juli jedoch gestoppt.

Immer mehr Bundesstaaten, Städte und Kreise schränken die Pläne zur Wiedereröffnung von Bars und Restaurants angesichts des Anstiegs der Virusfälle ein. Am Mittwoch ordnete Kalifornien an, dass in 19 Countys mindestens drei Wochen lang keine Restaurants und Freizeiteinrichtungen ihre Räumlichkeiten mehr öffnen dürfen, da die Fallzahlen in den bevölkerungsreichsten Gebieten rapide angezogen haben. Die Stadt New York verschob den Start für den Betrieb von Restaurants, der eigentlich am 6. Juli vorgesehen war.

Für die Gastronomie sind die jüngsten Verschärfungen ein harter Schlag. McDonald's ist es bisher jedoch gelungen, das verlorene US-Geschäft im Restaurant mit Hilfe der zahlreichen Drive-In-Stationen zu kompensieren. Die Kette musste jedoch auf Coronavirus-Fälle reagieren, die in einigen ihrer Restaurants ausgebrochen sind.

