PARIS (Dow Jones)--Der französische Energieversorger Engie verkauft 49 Prozent seines 2,3 Gigawatt schweren Erneuerbare-Energien-Portfolios in den USA an die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. Wie die Engie SA weiter mitteilte, will sie die Kontrollmehrheit an dem Portfolio, das neun Onshore-Wind- und vier Solar-Projekte in den USA umfasst, behalten, und die Projekte damit weiterhin in ihrer Bilanz konsolidieren.

July 02, 2020 02:45 ET (06:45 GMT)

