Apples zweites Quartal 2020 endete am 28. März, wobei der High Tech Konzern bis dahin den coronabedingten Shutdown gut überstehen konnte. Kunden nutzten vermehrt das Internet, der physische Verkauf spielte nur eine untergeordnete Rolle. Es spricht einiges dafür, dass die am 30. Juli 2020 veröffentlichten Ergebnisse des Q 3 auch nicht enttäuschen werden. Apple, als Primus unter den US-Techkonzernen, baut auf eine Nettoumsatzrendite von rund 20 % im Q 2, ohne dass etwaige Konkurrenten diese Margen in Gefahr bringen könnten. Pikanter Weise verkauft Apple aktuell mehr Uhren als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie. Um sich weiter von der Konkurrenz abzusetzen, investiert Apple Milliarden Dollar in die Entwicklung eigener CPUs für die PC-Sparte. Diese Vorgehensweise hat schon einmal bei der Ausstattung proprietärer CPUs-für die iPhone Reihe geklappt..Zum Chart.Der Corona-Sell Off ...

