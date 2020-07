Der Euro ist am Donnerstag in der Früh bei 1,1274 US-Dollar gehandelt worden. Zum Vorabend hat er sich damit gegenüber der US-Währung etwas höher gezeigt. Im US-Geschäft hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1244 Dollar notiert.Datenseitig liegt der Fokus heute auf den harten Fakten zum Arbeitsmarkt. Den Auftakt gibt in der Früh die Veröffentlichung der Arbeitslosenquote in der Eurozone. Die Helaba-Analysten ...

