Die Aktie von Square (WKN: A143D6) hat innerhalb der letzten Tage und Wochen eine wirklich bemerkenswerte Performance an den Tag gelegt. Alleine seit dem 12. Juni kletterte sie von 75,45 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 101,08 Euro (01.07.2020, maßgeblich für alle Kurse). Das entspricht einer bemerkenswerten, kurzfristigen Rallye in Höhe von 33,9 % innerhalb von ca. 19 Tagen. Wenn wir in die Zeit des Corona-Crashs zurückspringen, wird die Performance noch beeindruckender. Seit dem Tief bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...