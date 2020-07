Silber schreibt ein neues Trendhoch und hat weiteres Steigerungspotential. AUDCAD verschnauft am Jahreshoch und GBPJPY pendelt in der Seitwärtsrange. Silber schreibt neues Trendhoch Tickmill-Analyse: Silber am Jahreshoch Silber konnte seinen Preis seit der Umkehr der Nachfrage am aktuellen Tagestrendtief bei 16,95 USD wieder in den Bereich um das Trendhoch um 18,40 USD steigern. Weiteren Kurszuwächsen bietet nun das Jahreshoch um 18,95 USD Orientierung. ...

