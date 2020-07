publity hat in ihrer Funktion als Asset Manager eine rund 5.000 qm große Büroimmobilie im Großraum München erfolgreich veräußert. Der Käufer ist ein Immobilienunternehmen aus Berlin, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Heute außerdem in den News: Wertpapierprospekt der Eyemaxx-Neuemission wurde gebilligt und Delisting von ALNO-Aktien an der Börse Stuttgart erfolgt zum Jahresende. publity ...

